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Сырский показал видео штурма ВСУ на Бахмутском направлении

Фото: украинские силы обороны продолжают контрнаступать на Бахмутском направлении (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские силы обороны продолжают контрнаступать на Бахмутском направлении. За город продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

"Бахмутское направление. Контрнаступательные действия Сил обороны продолжаются. Это видео штурмовых действий одного из спецподразделений 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", - рассказал он.

Какая ситуация в Бахмуте и на Бахмутском направлении

За прошедшие сутки на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 29 боевых столкновений. Самые горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

По данным Института изучения войны, украинские военные перехватили тактическую инициативу под Бахмутом: ВСУ удалось провести наступательные действия на западных окраинах Бахмута и создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления. 18 мая стало известно, что ВСУ удалось продвинуться на расстояние до 1700 метров на флангах. В ISW также отмечали, что россияне продолжают терять позиции в районе Бахмута. В частности, что основатель российского ППК "Вагнера" Евгений Пригожин признал, что наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города и обвинил Минобороны РФ в потере выгодных позиций.

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Бахмут