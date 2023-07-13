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Сырский показал видео работы украинских военных на дронах-камикадзе

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Четверг 13 июля 2023 17:59
Сырский показал видео работы украинских военных на дронах-камикадзе Фото: Сырский показал видео работы украинских военных на дронах-камикадзе (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные с первых дней полномасштабного вторжения России используют для борьбы с оккупантами беспилотники и дроны-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

В частности, Сырский показал работу 3-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Военный Роман, с позывным "Халком", рассказал, что его батальон эффективно уничтожает технику, живую силу и укрепление врага на земле и с воздуха.

"БПЛА выполняют роль "бомбардировщиков", сбрасывая взрывчатку, а также летящие в один конец камикадзе - роковой для российского врага", - написал Сырский.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, украинские военные продолжают продвигаться по трем направлениям фронта - Мелитопольскому, Бердянскому и Бахмутскому. У ВСУ есть успехи вблизи Бахмута и в Запорожской области.

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 13 июля, составили 510 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 236 040 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 26 дронов.

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