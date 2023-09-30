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Сырский показал работу военных ВСУ в окрестностях Клещеевки (видео)

Фото: ВСУ "накрыли" группу окупантов на окраине Клищиевки (pixabay-com)
Автор: Карина Левицкая

Контрследующие действия украинских военных продолжаются. На днях военные Вооруженных сил Украины "накрыли" группу окупантов в окрестностях Клищиевки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Украинские военные продолжают отгонять россиян с украинских территорий. На этот раз Сырский показал, как россияне разбегаются после удачной работы бойцов ВСУ на Бахмутском направлении, а именно в окрестностях Клещеевки.

"Бахмутское направление, окрестности Клещиевки. Качественная работа пехотинцев 22-й ОМБр. Врага уничтожаем повсюду", - добавил командующий.

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Ранее эксперт Владислав Селезнев в комментарии РБК-Украина не исключил, что в случае, если ВСУ перережут трассу "Горловка - Бахмут", россиянам придется использовать другие дороги, что увеличит плечо логистики.

Как рассказывал около недели назад начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш, "выход вблизи Андреевки и Клещиевки дает нам возможность ближе подойти к трассе Бахмут – Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем".

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БахмутокупантиВойна России против Украины