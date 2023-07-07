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Сырский показал, как украинские военные уничтожают оккупантов из САУ "Гвоздика" (видео)

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Украина, Пятница 07 июля 2023 16:51
Сырский показал, как украинские военные уничтожают оккупантов из САУ "Гвоздика" (видео) Фото: ВСУ наносят непоправимые потери РФ, уничтожая оккупантов из САУ "Гвоздика" (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные системно уничтожают личный состав российское армии, используя как западное вооружение, так и свое, в частности самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", которая стреляет точно в цель.

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Работает 22 ОМБр. Расчет САУ 2С1 одного из подразделений отправил на концерт Кобзона очередную партию оккупантов", - рассказал он.

Генерал оценил работу военных, как "великолепную".

"Слава героям Украины", - добавил Сырский.

Потери РФ в Украине

По данным Генштаба, на утро ВСУ ликвидировали еще 510 оккупантов за прошедшие сутки. С начала полномасштабного вторжения потери российской армии превысили 232 тысячи военных. При этом на днях командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отмечал, что оккупанты в ходе контрнаступления украинских войск несут большие потери, которые часто в 8-10 раз больше, чем у наступающих сил.

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