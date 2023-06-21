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Сырский показал, как снайперы уничтожают оккупантов с расстояния 380 м под Бахмутом

Фото: снайперы уничтожают оккупантов с расстояния 380 м на Бахмутском направлении (t me landforcesofukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские снайперы продолжают уничтожать оккупантов в Бахмуте и на Бахмутском направлении.

Видео одной из таких операций показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Бахмутское направление. Ночь. Работает группа снайперов "Призрак" ОПБр", - рассказал он.

Сырский рассказал, что ликвидация российской живой силы происходила с дистанции 380 метров и была удачной.

Ситуация на фронте на утро

По данным Генштаба, российские войска продолжают сосредотачиваться на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 40 боевых столкновений. В частности, на Бахмутском направлении оккупанты за последние сутки наступали в направлении Орехово-Василовки Донецкой области, но безуспешно.

При этом, согласно данным карт Института изучения войны, на границе между Запорожской и Донецкой областями идут тяжелые бои, населенные пункты, вероятно, переходят от одной стороны к другой. Однако ВСУ продолжают продвигаться как на этом направлении, так и на других.

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Бахмут