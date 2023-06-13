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Сырский показал, как аэроразведчики прикрывают пехотинцев во время штурма под Бахмутом (видео)

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Вторник 13 июня 2023 15:29
Сырский показал, как аэроразведчики прикрывают пехотинцев во время штурма под Бахмутом (видео) Иллюстративное фото: Сырский показал, как аэроразведчики прикрывают пехотинцев во время штурма (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Бойцы из роты разведки прикрывают пехотинцев во время штурма на Бахмутском направлении и поражают позиции россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Он отметил, что на Бахмутском направлении продолжаются штурмовые действия. Наши защитники выбивают оккупантов с позиций и возвращают под контроль украинскую землю.

Так, Сырский опубликовал видео качественной работы аэроразведки со сбросами.

На видео видно, как воины роты разведки третьей отдельной штурмовой бригады прикрывают пехотинцев во время штурма и поражают вражеские позиции.

Бои на Бахмутском направлении

За последние несколько недель на Бахмутском направлении активизировались боевые действия. Украинские военные проводят успешные контрнаступательные действия на флангах.

В Минобороны сообщили, чтоз а неделю наши защитники освободили 16 квадратных километров территорий под Бахмутом.

Между тем, наши воины продвигаются и на Торецком и Бердянском направлениях. За неделю они взяли под контроль семь населенных пунктов - три в Запорожской области и четыре в Донецкой.

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