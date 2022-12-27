Сырский обсудил с военными тактику отражения вражеских атак на Востоке

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский посетил военных, которые выполняют боевые задания на фронте. Он дал им практические рекомендации по эффективному отражению вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ .

Сырский также пообщался с бойцами и заслушал неотложные проблемные вопросы, которые требуют срочного решения.

Отмечается, что россияне уже месяц не могут взять Бахмут штурмом, несмотря на высокую концентрацию сил. Так, город держится благодаря героизму и титаническим усилиям наших военных.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что россияне бросили на Бахмутское направление наибольшее количество своих сил, техники и вооружения, но любые их попытки оцепить город терпят неудачу.

Кроме того, эксперт оценил шансы россиян захватить Бахмут.

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