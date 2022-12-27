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Сырский обсудил с военными тактику отражения вражеских атак на Востоке

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Вторник 27 декабря 2022 11:48
Сырский обсудил с военными тактику отражения вражеских атак на Востоке Фото: Сырский обсудил с военными тактику отражения вражеских атак на Востоке (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский посетил военных, которые выполняют боевые задания на фронте. Он дал им практические рекомендации по эффективному отражению вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Сырский также пообщался с бойцами и заслушал неотложные проблемные вопросы, которые требуют срочного решения.

Отмечается, что россияне уже месяц не могут взять Бахмут штурмом, несмотря на высокую концентрацию сил. Так, город держится благодаря героизму и титаническим усилиям наших военных.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что россияне бросили на Бахмутское направление наибольшее количество своих сил, техники и вооружения, но любые их попытки оцепить город терпят неудачу.

Кроме того, эксперт оценил шансы россиян захватить Бахмут.

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