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Сырский обсудил главные потребности ВСУ с главой военного комитета НАТО

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и глава военного комитета НАТО Роб Бауэр (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Иван Носальский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел встречу с главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Одной из тем стали главные потребности украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Facebook.

Сырский рассказал, что проинформировал Бауэра о ситуации на поле боя. 

"Обсудили главные потребности сил обороны Украины. Ключевые приоритеты - боеприпасы и противовоздушная оборона", - добавил генерал. 

Он отметил, что поблагодарил коллег по НАТО за всестороннюю и последовательную поддержку Украины. 

После встречи участники почтили у Стены памяти погибших за Украину воинов.

Боеприпасы для Украины

Отметим, одной из главной потребностей украинских защитников сейчас являются артиллерийские снаряды. Их нехватка привела к потере нескольких населенных пунктов с начала 2024 года, в том числе Авдеевки.

В прошлом месяце президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла вне Евросоюза 800 тысяч снарядов, которые можно передать Украине. Для этого необходимо финансирование.

Ряд стран Запада уже выделили деньги на такую инициативу. Как рассказал вчера, 20 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, первые снаряды в рамках чешской инициативы наша страна получит в апреле.

Сегодня, 21 марта, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о том, что его страна поможет доставить в Украину снаряды, которые были куплены в рамках инициативы Чехии.

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