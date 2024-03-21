Сырский обсудил главные потребности ВСУ с главой военного комитета НАТО

Боеприпасы для Украины

Отметим, одной из главной потребностей украинских защитников сейчас являются артиллерийские снаряды. Их нехватка привела к потере нескольких населенных пунктов с начала 2024 года, в том числе Авдеевки.

В прошлом месяце президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла вне Евросоюза 800 тысяч снарядов, которые можно передать Украине. Для этого необходимо финансирование.

Ряд стран Запада уже выделили деньги на такую инициативу. Как рассказал вчера, 20 марта, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, первые снаряды в рамках чешской инициативы наша страна получит в апреле.

Сегодня, 21 марта, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о том, что его страна поможет доставить в Украину снаряды, которые были куплены в рамках инициативы Чехии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.