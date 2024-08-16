RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сырский обсудил с генералом США критические потребности ВСУ в вооружении и технике

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Обсудили, в частности, критические потребности украинских войск в вооружении и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Сырского.

"В ходе разговора проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке и обсудил текущие и наиболее критические потребности сил обороны Украины в вооружении и военной технике", - рассказал Сырский.

Также, по его словам, одна из тем разговора касалась оказания военно-политическим руководством США содействия во всестороннем усилении оборонных возможностей украинской армии.

"В завершение разговора поблагодарил генерала Брауна за неизменную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Помощь Украине от США

Напомним, последний раз США объявляли пакет военной помощи Украине 9 августа. В него вошло вооружение стоимостью 125 млн долларов.

В рамках пакета американские власти пообещали предоставить бойцам ВСУ боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты и не только.

Недавно в Белом доме сообщили, что США в скором времени планируют объявить о новых пакетах военной помощи для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВооруженные силы УкраиныПомощь УкраинеВоенная помощьВойна в УкраинеАлександр Сырский