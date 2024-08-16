Сырский обсудил с генералом США критические потребности ВСУ в вооружении и технике

"В ходе разговора проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке и обсудил текущие и наиболее критические потребности сил обороны Украины в вооружении и военной технике", - рассказал Сырский.

Также, по его словам, одна из тем разговора касалась оказания военно-политическим руководством США содействия во всестороннем усилении оборонных возможностей украинской армии.

"В завершение разговора поблагодарил генерала Брауна за неизменную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором", - добавил главнокомандующий ВСУ.