Что происходит на Курском направлении

Украинские военные ведут наступление в Курской области четыре месяца. Как ранее рассказывал Сырский, во время наступления ВСУ в Курской области потери Украины были фактически вдвое меньше, чем у россиян.

И хотя по данным на конец ноября Украина потеряла 40% территории, которую контролировала в Курской области, занятой во время активной фазы наступления, президент Украины Владимир Зеленский допустил использование Курской операции для дипломатических шагов.

Что касается потерь РФ в Курской области, то по данным на конец октября, РФ потеряла 17 819 военных, как убитыми, так и ранеными. Кроме того, ВСУ взяли в плен больше 700 россиян.

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