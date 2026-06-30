Сырский назвал дату, после которой Россия может объявить мобилизацию

Россия может прибегнуть к проведению новой волны мобилизации в крайнем случае. Однако военное руководство Украины готово к любым сценариям и действиям врага.
Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ТСН во время телемарафона.
"Мы рассматриваем все возможные варианты действий врага, мы готовимся и рассматриваем все угрожающие направления, и вы знаете, что проводим ряд мер, направленных на предотвращение этих действий", - подчеркнул он.
Сырский призвал осторожно относиться к информации о вероятности объявления мобилизации в России. В то же время он признал, что такой риск существует всегда.
Главком отметил, что Кремль вряд ли решится на этот шаг в ближайшее время. По его мнению, вероятнее всего, это произойдет уже после завершения выборов в Государственную Думу РФ, которые состоятся с 18 по 20 сентября 2026 года.
Напомним, ранее Сырский заявил, что потери страны-агрессора в полномасштабной войне превышают темпы мобилизации в России.
Он рассказал, что с 1 января этого года ВСУ ликвидировали или тяжело ранили 183,5 тысяч российских солдат. При этом РФ мобилизовала за этот период 180,5 тысяч россиян.
Отметим, что недавно российское независимое издание "Важные истории" сообщило, что в России заметно сократился поток добровольцев в армию даже в регионах, лидирующих по количеству контрактников.
Журналисты отметили, что из-за нехватки личного состава в Москве обсуждают разные варианты пополнения войска, в частности проведение мобилизации после осенних выборов в Госдуму.