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Сырский: на Купянском и Лиманском направлениях ВСУ имеют тактический успех

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска имеют определенный тактический успех на Купянском и Лиманском направлениях. На других участках фронта ситуация напряженная, идут тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Как отметил главком, враг пытается выйти на границы Донецкой области, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах. Днем и ночью оккупанты ведут наступательные действия при поддержке бронетехники. На отдельных направлениях захватчики пытаются вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода до роты, иногда батальона.

"Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещиевки; на Авдеевском - в районах Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском - в районе Новомихайловки", - сообщил Сырский.

Он подчеркнул, что Часов Яр остается под контролем ВСУ. Попытки противника прорваться в город были неудачными.

На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остается напряженной. В районе Крынок на левом берегу Днепра оккупанты пытаются вытеснить наши войска из плацдарма.

"В то же время на Купянском и Лиманском направлениях мы имеем и определенный тактический успех", - заявил главнокомандующий ВСУ.

 

Ситуация на фронте

Напомним, российские оккупанты зимой усилили штурмы на фронте. В частности, россиянам удалось захватить Авдеевку и некоторые соседние села. Но Силы обороны удерживают позиции возле Авдеевки, не дают врагу продвигаться дальше.

Кроме того, украинские военные также сообщали, что оккупанты хотят захватить Часов Яр в Донецкой области. Также тяжелые бои продолжаются в районе Купянска Харьковской области.

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