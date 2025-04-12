Сырский о фронте: попытки прорыва стоили России рекордных потерь

Ситуация на фронте

По состоянию на утро 12 апреля российские войска продолжали массированные удары по украинским позициям и населенным пунктам. Однако Силы обороны ударили по 11 районам скопления живой силы и техники, уничтожили одну артсистему и два средства ПВО противника. На самом тяжелом Покровском направлении враг совершил 40 атак.

По данным Генштаба по состоянию на вечер 11 апреля, на Покровском направлении было обезврежено 347 оккупантов, из них 105 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили одну боевую бронированную машину, две артиллерийские системы, 17 единиц автомобильной техники, три единицы специальной техники, средство РЭБ, пункт управления БпЛА; также повредили три артиллерийские системы и три автомобиля.

Потери оккупантов

Напомним, за сутки с 11 на 12 апреля российская армия потеряла на войне в Украине 1240 солдат, две реактивные системы залпового огня и около 50 артиллерийских систем.

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