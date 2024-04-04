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Сырский доложил Зеленскому об успехах ВСУ в условиях дефицита снарядов

Архивное фото: Александр Сырский и Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинской армии удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов. Такой результат является очень хорошим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По словам президента, на Ставке верховного главнокомандующего он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

Он предоставил президенту подробный отчет по всем тем точкам на фронте, где российская армия рассчитывала иметь успех сейчас. 

"Удалось стабилизировать наши позиции. Главком доложил о наших действиях, которые не дают оккупанту продвигаться", - сказал президент.

Зеленский отметил, что таких успехов ВСУ удалось добиться в условиях дефицита снарядов и существенного замедления в поставках. Такие результаты президент назвал очень хорошими. Он отдельно выразил благодарность всем солдатам и командирам, которые обеспечивают результат на поле боя. 

Ситуация на фронте

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что на фронте произошло 57 боевых столкновений, украинские воины отбили атаки россиян возле Белогоровки в Луганской области и поразили две системы ПВО противника.

Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет более 445 тысяч россиян.

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