Сырский на Донбассе заявил о просчетах командиров в обороне. Ситуация исправлена, будет резерв

Он рассказал, что во время работы у отдельных командиров были обнаружены определенные просчеты во владении обстановкой и оценке противника, что "непосредственно повлияло на устойчивость обороны по отдельным направлениям".

"Мною были приняты все меры для исправления ситуации на месте, с выделением дополнительного ресурса боеприпасов и материальных средств, а также необходимых резервов", - констатировал Сырский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Донбассе (facebook.com/CinCAFofUkraine)

Ситуация на фронте

Как отметил главнокомандующий ВСУ, враг продолжает активные наступательные действия по многим направлениям линии фронта, в частности, особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердичи, Красногоровка.

"Продолжаются жесткие бои в районах Вербовое и Работино, над которыми враг пытается вернуть контроль. Свою работу в районе боевых действий я начал с ОТГ "Донецк", в частях, которые держат оборону на Авдеевском направлении", - добавил генерал.

Ситуация на Авдеевском направлении

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки Донецкой области, находившейся под угрозой оцепления врагом. 18 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из города.

При этом российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами, давят на окрестные села. 26 февраля ВСУ совершили отход от села Ласточкино Донецкой области, расположенное в 6 км от Авдеевки.

Сейчас, по словам заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина, основное направление, где россияне давят - линия населенных пунктов "Бердичи - Орловка". Кроме того, 27 февраля ВСУ отошли от сел Северное и Степное на Авдеевском направлении.