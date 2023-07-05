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Сырский о Бахмуте: ВСУ смогут освободить город

Фото: украинские военные смогут освободить Бахмут (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные смогут освободить временно оккупированный Бахмут Донецкой области в ходе контрнаступления.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

На вопрос журналиста ABC News о том, уверен ли он, что ему и вверенным ему войскам удастся освободить город Бахмут, Сырский ответил: "Да, конечно. Уверен".

Ситуация вокруг Бахмута

Украинские военные уже больше месяца продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении. Им удается продвигаться к югу и к северу от города. Таким образом они со временем могут взять группировку врага, остающуюся в населенном пункте, в окружение.

Так, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 2 июля рассказал, что продвижение наших защитников под Бахмутом продолжается. При этом, по его словам, сейчас враг сосредоточил в районе города более 50 тысяч солдат. Он также постоянно перебрасывает резервы.

Вчера Сырский заявил, что украинские военные смогли продвинуться по фалангам Бахмутского направления. Там были уничтожены позиции оккупантов.

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БахмутКонтрнаступление ВСУ