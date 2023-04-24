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Сырский о Бахмуте: не только обороняем, но и контратакуем. Это дает выиграть время

Фото: Александр Сырский (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы в Бахмуте не только ведут оборонительные действия, но и активно контратакуют. Что дает возможность нашим силам уничтожать лучшие подразделения врага и выигрывать время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Восточной группировкой войск генерала-полковника Александра Сырского.

Отмечено, что сегодня генерал Сырский работает в районах боевых действий в Лиманском и Бахмутском направлениях, где заслушал командиров и проанализировал оперативную обстановку. Ситуация контролируемая.

"На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Продолжаются тяжелые бои. В нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута наступательные действия врага потерпели неудачу", - рассказал Сырский.

По его словам, враг не оставляет цель окружить Бахмут и использует для этого все возможные силы и средства вплоть до тотального разрушения города.

"Наши бойцы совершают в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют. Это дает нам возможность в течение нескольких месяцев сдерживать наступление врага и не увеличивать фронт на этом направлении, уничтожать его лучшие подразделения и выигрывать время", - отметил Сырский.

Напомним, глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина объяснил, почему Россия так бьется за Бахмут.

Добавим, как заявил недавно президент Владимир Зеленский, Украина не откажется от обороны Бахмута, поскольку захват этого города откроет путь российским оккупантам в Славянск и Краматорск.

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