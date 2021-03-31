Сироти старше 23 років зможуть отримувати житло позачергово: закон ввели у дію

Він набрав чинності на наступний день, а у дію його ввели через три місяці.

"Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 23 років не втрачають право на позачергове одержання жилого приміщення або, за їх бажанням, - грошової компенсації", - говорить закон.

Отримати житло або компенсацію вони можуть за умови, що перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов на момент досягнення 23-річчя.

Закон передбачає, що сиріт повинні забезпечити соціальним або орендованим житлом до надання благоустроєного жилого приміщення для постійного проживання.

Він також регулює і постановку на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, місцем походження яких є населені пункти тимчасово окупованих територій в Донецькій і Луганській областях, Автономній республіці Крим та Севастополі.