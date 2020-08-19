У сирійському таборі біженців чекають на евакуацію близько 100 українців

В сирійському таборі біженців "Аль-Хол" вже більше півтора року перебувають близько 100 українців в очікуванні евакуації. У Міністерстві закордонних справ взяли ситуацію під контроль.

Про це йдеться в повідомленні голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, пресс-служби МЗС України.

зокрема, із-за ситуації з українцями в Сирії Чубаров звернувся з відкритим зверненням до президента Володимиру Зеленському.

"Близько 100 громадян України - жінки та їх малолітні діти, які перебувають в таборі для біженців "Аль-Хол" (Сирія), вже півтора року очікують евакуації додому, в Україну", - написав Чубаров.

При цьому в МЗС заявили, що тримають ситуацію на постійному контролі і не припиняє взаємодії із зарубіжними партнерами по їх репатріації.

"Міністерство закордонних справ України піклується про своїх громадян, захист прав й інтересів українців за кордоном є пріоритетним завданням нашого відомства. Докладаємо максимальних зусиль для забезпечення належних умов перебування наших співвітчизників і сприяємо, у разі необхідності, їх безпечного повернення на батьківщину", - повідомили в МЗС.

Раніше РБК-Україна писало, що ФСБ Росії заявила про затримання українського добровольця в Криму.