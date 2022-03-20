Сирійські найманці готові відправитися в Україну, але ще не отримали наказу

Командир воєнізованих національних сил оборони (NDF) Набіль Абдалла заявив, що він готовий використовувати досвід міських боїв, отриманий під час сирійської війни, щоб допомогти Росії.

"Як тільки ми отримаємо наказ від сирійського і російського керівництва, ми будемо битися в цій праведній війні. Ми не боїмося її і готові до неї, як тільки прийде наказ йти і приєднатися. Ми покажемо їм те, чого вони ніколи не бачили... Ми будемо вести вуличні війни і застосовувати тактику, яку ми придбали під час наших боїв, перемігши терористів в Сирії", - заявив він.

Другий командир NDF, Саймон Вакіл заявив, що не отримали жодних вказівок від керівництва щодо участі у війні в Україні.

"Ми - допоміжні сили, які билися разом з армією і з нашими російськими союзниками. Ми розгромили терористів, які вели війну в Сирії", - додав Вакіль.

Сирія є найближчим союзником Росії на Близькому Сході, і втручання Москви в сирійську війну в 2015 році виявилося вирішальним у наданні допомоги президенту Башару Асаду в розгромі повстанських сил в анклавах на більшій частині території країни.

NDF виникли з проасадівських ополченців на початку сирійської війни і брали участь в наступальних операціях, в ході яких за підтримки російської авіації були захоплені деякі анклави, утримувані повстанцями.

За словами експертів по Сирії, чисельність NDF, які зараз в основному демобілізовані, обчислюється десятками тисяч осіб, і це потенційно великий резерв новобранців для Росії, якщо війна в Україні затягнеться.