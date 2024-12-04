ua en ru
Ср, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

МИД ответил на вбросы России о причастности Украины к обострению в Сирии

Киев, Среда 04 декабря 2024 19:12
UA EN RU
МИД ответил на вбросы России о причастности Украины к обострению в Сирии Иллюстративное фото: МИД отреагировал на новый фейк России об Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина не причастна к обострению гражданской войны в Сирии. Слухи, которые распространяет Россия, являются фейковыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой и Министерство иностранных дел Украины в Telegram.

Фейки россиян

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что среди повстанцев в Сирии якобы много боевиков-иностранцев, в том числе "выходцев из постсоветского пространства".

"Явно не обошлось и без "украинского следа", - добавила она.

Также Захарова нафантазировала, что спецслужбы Украины "сотрудничают" с повстанцами из организации "Хейат Тахрир аль-Шам" путем передачи беспилотников и опыта их применения.

Реакция МИД

"Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает безосновательные обвинения РФ в адрес Украины в якобы причастности к обострению ситуации в Сирии", - подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что Украина, в отличии от России, придерживается норм международного права, принципов нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран.

"В очередной раз подчеркиваем, что именно Москва вместе с Тегераном несут основную ответственность за устоявшуюся тенденцию ухудшения ситуации в Сирии", - напомнили в МИД.

В то же время, как добавили в ведомстве, преступления режима Башара Асада против собственного народа и его нежелание обеспечить справедливый диалог внутри страны "поставили под угрозу выживание Сирии".

Обострение гражданской войны в Сирии

Напомним, недавно в Сирии обострилась гражданская война, которая длится уже с 2011 года.

По состоянию на сейчас активные боевые действия в стране продолжаются. Режим Асада при поддержке России и Ирана пытается остановить продвижение повстанцев.

Более детально о ситуации в стране - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Российская Федерация Война в Сирии
NEWS
Одна и две очереди:"Укрэнерго" установило ограничения на 5 декабря
Одна и две очереди:"Укрэнерго" установило ограничения на 5 декабря
DAILY
Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели