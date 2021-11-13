Сирійська авіакомпанія скасувала рейси до Білорусі через міграційну кризу

Компанія відзначає, що вона не може розрізнити сирійських громадян, які подорожують до Білорусі в якості туристів, від громадян, які летять в якості мігрантів.

Рішення щодо призупинення рейсів до Білорусі набирає чинності відсьогодні.

"У зв'язку з поточною критичною ситуацією на кордоні Білорусі та Польщі, а також оскільки більшість пасажирів Cham Wings, що прямують до Мінська, є сирійськими громадянами, компанії важко розрізнити пасажирів, які прямують до Білорусі як до кінцевого пункту призначення від пасажирів, що летять до Білорусі, в якості мігрантів", - пише пресслужба.