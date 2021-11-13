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Сирійська авіакомпанія скасувала рейси до Білорусі через міграційну кризу

Автор: Сергій Пишкін

Сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines скасувала всі рейси до Мінська. Рішення пов’язане з ситуацією, яка сьогодні спостерігається на білорусько-польському кордоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт авіакомпанії Cham Wings Airlines.

Компанія відзначає, що вона не може розрізнити сирійських громадян, які подорожують до Білорусі в якості туристів, від громадян, які летять в якості мігрантів.

Рішення щодо призупинення рейсів до Білорусі набирає чинності відсьогодні.

"У зв'язку з поточною критичною ситуацією на кордоні Білорусі та Польщі, а також оскільки більшість пасажирів Cham Wings, що прямують до Мінська, є сирійськими громадянами, компанії важко розрізнити пасажирів, які прямують до Білорусі як до кінцевого пункту призначення від пасажирів, що летять до Білорусі, в якості мігрантів", - пише пресслужба.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що у ніч на 13 листопада, військовослужбовці Білорусі намагалися прорвати огорожу на кордоні з Польщею.

Внаслідок цього інциденту у Польщі пригрозили республіці закриттям залізничого сполучення.

Водночас після цієї ночі у лісі поруч з кордоном виявили тіло сирійського мігранта.

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АвиакомпанияБілорусьМіграційна кризаСирія