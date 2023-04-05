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В Иерусалиме полиция столкнулась с палестинскими прихожанами мечети: десятки человек ранены

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Среда 05 апреля 2023 07:55
В Иерусалиме полиция столкнулась с палестинскими прихожанами мечети: десятки человек ранены Фото: в Иерусалиме произошли столкновения между полицией и палестинцами (wikimedia)
Автор: Антон Малиновский

В Иерусалиме израильская полиция столкнулась с палестинскими верующими в мечети Аль-Акса. Сообщают о более чем 100 раненых и 400 задержанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По информации издания, видео в соцсети якобы показывают, как полиция Израиля врывается в мечеть Аль-Акса и бьет дубинками палестинских прихожан, молившихся там по случаю Рамадана. Палестинские СМИ утверждают, что правоохранители применяли светошумовые гранаты, резиновые шары и слезоточивый газ.

В то же время полиция Израиля заявляет, что применила силу для эвакуации верующих, которые забаррикадировались в святыне и отказывались ее покинуть. В ответ на полицейские призывы они якобы применяли камни, палки и фейерверки.

Отмечается, что святыня является спорной территорией, одинаково уважаемой как мусульманами, так и иудеями, а конфликт возник из-за совпадения Рамадана и Песаха.

Кроме этого стало известно, что в эту ночь из сектора Газа по Израилю было выпущено девять ракет, ни одна из которых не достигла цели.

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