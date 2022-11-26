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В Сирии по базе США нанесли ракетный удар

Фото: в Сирии атаковали базу США (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Вечером 25 ноября по американской базе в Сирии был нанесен ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию центрального командования американских вооруженных сил.

"Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в Аль-Шаддаде, Сирия. В результате атаки никто не пострадал, имуществу также не был нанесен ущерб", - говорится в публикации.

В командовании заявили, что атака поставила под угрозу силы коалиции, мир и стабильность в регионе.

Напомним, 7 ноября российские самолеты разбомбили лагеря оппозиции вблизи Идлиба на северо-западе Сирии, убив по меньшей мере девять гражданских лиц.

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