Сирія розгорнула російські ракети С-300

Ракетна система С-300 перебуває у стані бойової готовності

Российские зенитные ракетные системы С-300 уже развернуты Сирией на месте базирования и вскоре будут готовы к применению. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Times.

"Согласно данным спутниковых снимков, передовая российская зенитная ракетная система, что ее Москва экспортировала в Сирии, кажется, находится в состоянии боевой готовности и готовится к использованию”, - говорится в сообщении.

Система С-300 является существенным шагом вперед для сирийской воздушной обороны и считается значительно большей угрозой для израильских военных самолетов, которые регулярно бомбардируют объекты в этой стране в течение последних двух лет.

Напомним, США перебросили на подконтрольные террористам территории Сирии около 150 грузовиков с бронетехникой и генераторами. Грузовики, нагруженные с бронетранспортерами, рабочей техникой и генераторами пересекли КПП "Симелка" на иракско-сирийской границе.

До этого президент Афганистана Ашраф Гани призвал лидера США Дональда Трампа не выводить американские войска из Афганистана. Возможный вывод американских войск после 20 лет вызывает обеспокоенность в афганском обществе, говорится в послании.

РБК-Украина писало, что представители Соединенных Штатов Америки и радикального движения "Талибан" в ходе переговоров в Катаре договорились вывести иностранные войска из Афганистана.