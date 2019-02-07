Сирія розгорнула російські ракети С-300

Фото: ракетні системи С-300 (mil.ru)

Ракетна система С-300 перебуває у стані бойової готовності

Російські зенітні ракетні системи С-300 вже розгорнуті Сирією на місці базування й незабаром будуть готові до застосування. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Times.

"Згідно з даними супутникових знімків, передова російська зенітна ракетна система, що її Москва експортувала до Сирії, здається, перебуває у стані бойової готовності та готується до використання”, - йдеться у повідомленні.

Система С-300 є суттєвим кроком вперед для сирійської повітряної оборони та вважається значно більшою загрозою для ізраїльських військових літаків, що регулярно бомбардують об'єкти у цій країні протягом останніх двох років.

Нагадаємо, США перекинули на підконтрольні терористам території Сирії близько 150 вантажівок з бронетехнікою і генераторами. Вантажівки, навантажені з бронетранспортерами, робочої технікою і генераторами перетнули КПП "Симелка" на іраксько-сирійському кордоні.

До цього президент Афганістану Ашраф Гані закликав лідера США Дональда Трампа не виводити американські війська з Афганістану. Можливий виведення американських військ після 20 років викликає стурбованість в афганському суспільстві, йдеться в посланні.

РБК-Україна писало, що представники Сполучених Штатів Америки і радикального руху "Талібан" в ході переговорів у Катарі домовилися вивести іноземні війська з Афганістану.