У Сирії заявили, що рішення по Голанам робить США "головним ворогом всіх арабів"

Рішення президента США Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами робить Вашингтон "ворогом всіх арабів", заявили в МЗС Сирії. Про це повідомляє агентство Reuters.

В заяві МЗС Сирії йдеться, що "рішення робить США головним ворогом всіх арабів".

У МЗС Сирії назвали рішення США про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами "кричущим нападом".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сьогодні, 25 березня, визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Трамп підписав відповідний указ на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

На цьому тижні Трамп заявив, що США мають намір визнати суверенітет Ізраїлю над Голанами. зокрема, він зазначив, що через 52 роки після Шестиденної війни настав час визнати ізраїльський суверенітет над цією територією. Він також пояснив, що це рішення має стратегічне значення для безпеки Ізраїлю.

Відзначимо, до 1967 року Голанські висоти були частиною Сирії, але в ході Шестиденної війни Ізраїль взяв дві третини висот під свій контроль.

Ізраїльська сторона наполегливо доводить, що Голани з давніх пір належали до єврейського народу, а передача цієї території Сирії у 1923 році була незаконною. Зокрема, згідно з мандатом Ліги Націй Голани відводилися Великобританії, яка повинна була сприяти створення "єврейського національного осередку". Крім того, з військової точки зору природний рельєф Голан ідеальний для забезпечення безпеки Ізраїлю на східних рубежах.