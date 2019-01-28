У Сирії зіткнулися проросійські і проіранські угруповання

Інформації про постраждалих немає

Между 5-й бригадой "Сил Тигра", поддержку которым оказывает Россия, и проиранской 4-й дивизией под командованием младшего брата Башара Асада - Махера Асада произошли вооруженные столкновения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Анадолу".

Сообщается, что столкновения произошли на северо-западе провинции Хама в районе Шатха, Бредидж, Хайдарийе и Иннаб.

"Противоборствующие силы стягивают подкрепление к блокпостам "Скейлбиие", "Исследовательский центр" и "Аль-Ыбыр", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 января губернатор юго-западной иранской провинции Хузестан Мухсина Байравенда сообщил, что в городе Бендер-Махшехр было совершено вооруженное нападение на представителей сил безопасности, погибло 2 человека. Неизвестные люди открыли огонь по автомобилю, в котором находились представители сил безопасности Ирана.

До этого РБК-Украина сообщало, что в Афганистане боевики "Талибана" атаковали военную базу, погибли 126 человек. Террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль возле базы вооруженных сил Афганистана в городе Майданшахр, после чего несколько боевиков открыли огонь по военному объекту.