У Сирії повідомили про загибель 3 військових у результаті атаки Ізраїлю

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Ізраїльські військові заявили про випущені з сирійської території по Голанських висотах снаряди

У Сирії в результаті обстрілу територій на північному заході від столиці Дамаска загинули троє військовослужбовців, сім отримали поранення. Про це повідомило військове джерело, передає РБК-Україна з посиланням на сирійське державне агентство SANA.

За даними агентства, обстріл був здійснений Ізраїлем, який випустив кілька ракет по околицях провінційного центру Ель-Кунейтра, який розташований за 40 км на північний захід від Дамаска.

Повідомляється також про пошкоджені в результаті обстрілу будівлі.

Водночас прес-служба ізраїльської армії раніше повідомила про два випущені з території Сирії снаряди, які розірвалися в суботу на контрольованій Ізраїлем території Голанських висот, ніхто не постраждав.

"Два снаряди були випущені з Сирії в бік гори Гермон на півночі Ізраїлю, повідомлень про постраждалих не надходило", - повідомили військові.

Нагадаємо, в Сирії в місті Ракка в результаті підриву автомобіля загинули десять осіб, серед загиблих - п'ять представників "Сил демократичної Сирії" і п'ять мирних жителів.