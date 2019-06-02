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В Сирии сообщили о гибели 3 военных в результате атаки Израиля

Новости » Происшествия    02.06.2019 - 06:19
В Сирии сообщили о гибели 3 военных в результате атаки Израиля
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

Израильские военные заявили о выпущенных с сирийской территории по Голанским высотам снарядах

В Сирии в результате обстрела территорий к юго-западу от столицы Дамаска погибли трое военнослужащих, семь получили ранения. Об этом сообщил военный источник, передает РБК-Украина со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, обстрел был осуществлен Израилем, который выпустил несколько ракет по окрестностям провинциального центра Эль-Кунейтра, который находится в 40 км к юго-западу от Дамаска.

Сообщается также о поврежденных в результате обстрела зданиях.

В то же время пресс-служба израильской армии ранее сообщила о двух выпущенных с территории Сирии снарядах, которые разорвались в субботу на контролируемой Израилем территории Голанских высот, никто не пострадал.

"Два снаряда были выпущены из Сирии в сторону горы Хермон на севере Израиля, сообщений о пострадавших не поступало", - сообщили военные.

Напомним, в Сирии в городе Ракка в результате подрыва автомобиля погибли десять человек, среди погибших - пять представителей "Сил демократической Сирии" и пять мирных жителей.

 

 

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