У Сирії смертник атакував американсько-курдський патруль

Серед постраждалих у результаті теракту 7 мирних жителів

В Сирии в городе Манбидж в результате атаки террориста-смертника на заминированном автомобиле на американо-курдский патруль пострадали восемь человек. Об этом сообщил представитель курдского формирования "Силы народной самообороны", передает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Rudaw.

По словам представителя курдского формирования, среди пострадавших - семь мирных жителей и один представитель оппозиционного альянса "Силы демократической Сирии".

По информации телеканала, член группировки "Исламское государство" атаковал четыре автомобиля американских военных на дороге между Манбиджем и городом Эль-Баб.

Представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ Шон Райан сообщил, что американские военные при взрыве не пострадали.

Напомним, 9 марта войска режима президента Сирии Башара Асада и проиранские группировки обстреляли из артиллерии населенные пункты в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. В результате обстрелов никто не пострадал, потому что жители района ранее покинули свои дома.