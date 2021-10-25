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У Сирії спробували підірвати колону з російськими військовими

Автор: Артур Родивилов

Російська сторона з центру з примирення ворожих сторін у Сирії заявила, що вибуховий пристрій спрацював перед колоною російської військової поліції. Інцидент стався при патрулюванні траси в Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".

Відзначається, що перед головним автомобілем колони стався підрив саморобного безоболонкового вибухового пристрою. Російські військовослужбовці не постраждали.

Вибух стався в провінції Дераа в районі населеного пункту Умм-ель-Маатен.

У червні схожий інцидент стався в провінції Хасеке. На невідомому вибуховому пристрої підірвався російський військовий бронеавтомобіль. Один з російських військовослужбовців загинув від отриманих унаслідок вибуху травм.

Нагадаємо, у травні в Міноборони РФ заявляли про конфлікті між російськими та американськими військовими в Сирії. Росіяни заблокували американський патруль, який нібито рухався по неузгодженому маршруту.

Додамо, у лютому українська розвідка повідомляла, що Росія вербує українців з ОРДЛО для участі в бойових діях в Сирії.

Крім того, РБК-Україна писало, що в лютому США завдали ударів по території Сирії.

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Сирія