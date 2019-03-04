У Сирії звинуватила коаліцію в двох атаках із застосуванням фосфору

Ілюстративне фото: авіаудар у Сирії (rfsmediaoffice.com)

Сирійське державне агентство повідомило про жертви серед цивільних

У Сирії в провінції Дейр-ез-Зор заявили про авіаудар із застосуванням фосфорних бомб, нібито завданому міжнародною коаліцією на чолі з США увечері 3 березня. Про це повідомили джерела в постраждалій провінції, передає РБК-Україна з посиланням на сирійське державне агентство SANA.

За інформацією агентства, в результаті авіаудару загинули кілька мирних жителів, більшість із яких жінки і діти.

Співрозмовники агентства стверджують, що авіаудари завдавалися із застосування заборонених бомб із білим фосфором в районі села Багуз неподалік від сирійсько-іракського кордону.

Також повідомляється, що це вже друга атака коаліції із застосуванням заборонених бомб за останню добу - аналогічні авіаудари біля села Багуз нібито були вчинені в ніч на 3 березня.

Нагадаємо, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) опублікувала доповідь за підсумками розслідування обставин газової атаки в Думі, вчиненої 7 квітня 2018 року, згідно з якою там використовувався заборонений хлор.