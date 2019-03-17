У Сирії на мінах підірвалися цивільні, загинули 16 людей

Серед загиблих - 14 жінок

По меньшей мере 16 гражданских лиц погибли в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, подорвавшись на минах, установленных боевиками террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, на минах подорвалось транспортное средство, перевозившее сборщиков трюфелей.

Среди погибших - 14 женщин. Еще 32 человека в результате взрыва получили ранения. Сирийское государственное агентство новостей SANA сообщило о взрыве мины в другом районе этой же провинции, в результате которого погибли четыре человека, 36 получили ранения.

Как отмечается, гражданские лица часто становятся жертвами взрывов мин на тех сирийских территориях, находящихся под контролем "Исламского государства". Ранее, в марте по крайней мере восемь гражданских лиц погибли в результате взрыва мины в городе Пальмира.

РБК-Украина писало, что 10 марта на северо-западе сирийской провинции Идлиб совершено нападение на центр агентства гражданской обороны ("Белые каски", что привело к гибели одного из волонтеров.

В понедельник 12 марта последний анклав "Исламского государства" в восточной Сирии был обстрелян авиаударами и артиллерией в ходе штурма при поддержке США, направленного на уничтожение последней части его территориального правления.