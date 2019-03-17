У Сирії на мінах підірвалися цивільні, загинули 16 людей

Ілюстративне фото (unisef.org)

Серед загиблих - 14 жінок

Щонайменше 16 цивільних осіб загинули в провінції Дейр-ез-Зор на сході Сирії, підірвавшись на мінах, встановлених бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, на мінах підірвався транспортний засіб, який перевозив збирачів трюфелів.

Серед загиблих - 14 жінок. Ще 32 особи внаслідок вибуху зазнали поранень. Сирійське державне агенство новин SANA повідомило про вибух міни в іншому районі цієї ж провінції, внаслідок якого загинули чотири особи, а 36 отримали поранення.

Як зазначається, цивільні особи часто стають жертвами вибухів мін на тих сирійських територіях, які перебували під контролем "Ісламської держави". Раніше в березні принаймні восьмеро цивільних осіб загинули внаслідок вибуху міни в місті Пальміра.

РБК-Україна писало, що 10 березня на північному-заході сирійської провінції Ідліб скоєно напад на центр агентства цивільної оборони "Білі каски", що призвело до загибелі одного з волонтерів.

У понеділок 12 березня останній анклав "Ісламської держави" у східній Сирії був обстріляний авіаударами і артилерією в ході штурму за підтримки США, спрямованого на знищення останньої частини його територіального правління.