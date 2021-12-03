ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Сирії бойовики ІДІЛ напали на 2 автобуси з робітниками нафтових компаній, загинули 10 людей

Новость на русском →
Сирія, П'ятниця 03 грудня 2021 00:04
У Сирії бойовики ІДІЛ напали на 2 автобуси з робітниками нафтових компаній, загинули 10 людей Фото: у Сирії бойовики ІДІЛ напали на 2 автобуси з робітниками нафтових компаній, загинули 10 осіб (sana.sy)
Автор: Анна Полисученко

У Сирії нападу ІДІЛ зазнали працівники нафтового родовища Аль-Харата. Транспортні засоби атакували терористи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SANA.

Терористи напали на два автобуси, які перевозили людей.

Атака була здійснена в сільській місцевості недалеко від міста Дейр-ез-Зор.

Повідомляється, що 10 працівників родовища були вбиті, одна людина поранена.

Раніше ми писали, що у Сирії військова база США піддалася ракетній атаці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сирія ІДІЛ
NEWS
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили українського військового
DAILY
Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Штам "Омікрон". Чи небезпечна нова мутація вірусу та чого від неї чекати