У Сирії бойовики ІДІЛ напали на 2 автобуси з робітниками нафтових компаній, загинули 10 людей
Фото: у Сирії бойовики ІДІЛ напали на 2 автобуси з робітниками нафтових компаній, загинули 10 осіб (sana.sy)
У Сирії нападу ІДІЛ зазнали працівники нафтового родовища Аль-Харата. Транспортні засоби атакували терористи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SANA.
Терористи напали на два автобуси, які перевозили людей.
Атака була здійснена в сільській місцевості недалеко від міста Дейр-ез-Зор.
Повідомляється, що 10 працівників родовища були вбиті, одна людина поранена.
Раніше ми писали, що у Сирії військова база США піддалася ракетній атаці.