В Сирии боевики ИГИЛ напали на 2 автобуса с рабочими нефтяных компаний, погибли 10 человек
Фото: в Сирии боевики ИГИЛ напали на 2 автобуса с рабочими нефтяных компаний, погибли 10 человек (sana.sy)
В Сирии нападению ИГИЛ подверглись работники нефтяного месторождения Аль-Харата. Транспортные средства атаковали террористы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SANA.
Террористы напали на два автобуса, которые перевозили людей.
Атака была совершена в сельской местности недалеко от города Дейр-эз-Зор.
Сообщается, что 10 работников месторождения были убиты, один человек ранен.
Ранее мы писали, что в Сирии военная база США подверглась ракетной атаке.