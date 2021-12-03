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В Сирии боевики ИГИЛ напали на 2 автобуса с рабочими нефтяных компаний, погибли 10 человек

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Сирия, Пятница 03 декабря 2021 00:04
В Сирии боевики ИГИЛ напали на 2 автобуса с рабочими нефтяных компаний, погибли 10 человек Фото: в Сирии боевики ИГИЛ напали на 2 автобуса с рабочими нефтяных компаний, погибли 10 человек (sana.sy)
Автор: Анна Полисученко

В Сирии нападению ИГИЛ подверглись работники нефтяного месторождения Аль-Харата. Транспортные средства атаковали террористы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SANA.

Террористы напали на два автобуса, которые перевозили людей.

Атака была совершена в сельской местности недалеко от города Дейр-эз-Зор.

Сообщается, что 10 работников месторождения были убиты, один человек ранен.

Ранее мы писали, что в Сирии военная база США подверглась ракетной атаке.

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