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У Сирії збили літак сил Асада

Новини » Надзвичайні події    14.08.2019 - 22:00
У Сирії збили літак сил Асада
Фото: місце події (twitter.com/QalaatAlMudiq)

Пілот літака вижив і був узятий в полон

На північному заході Сирії, недалеко від міста Хан-Шейхун на півдні провінції Ідліб, сирійські повстанці збили літак сил режиму Башара Асада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.Twitter.

Як повідомляється, був збитий літак Су-22 над Хан-Шейхуном.

"Сили повстанців тільки що збили літак Су-22 над Хан-Шейхуном. Це перший бойовий літак, який був знищений з моменту, коли у травні почалася битва за місто Хан-Шейхун", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, пілот літака вижив і був узятий в полон.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сирії за два дні при відбитті атак повстанських підрозділів в районі населеного пункту Ікко загинули 23 військовослужбовців урядових військ Башара Асада, ще сім військових отримали поранення.

Крім того, 11 серпня урядова армія Сирії захопили стратегічно важливе місто Аль-Хобейт в провінції Ідліб, яку контролюють повстанці.

В сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини в Лондоні заявили, що захоплення Аль-Хобейта є самим значним прогресом армії Асада з моменту початку її настання в провінції Ідліб три місяці тому. В боях за Аль-Хобейт загинули більше сотні бійців з обох сторін.

Міноборони РФ повідомило про загибель 23 військовослужбовців сил Асада Сирійська армія захопила стратегічно важливе місто в провінції Ідліб
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