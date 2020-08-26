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У Сирії американські військові постраждали від тарану російського БТР

Автор: Дмитро Левицький

Декілька американських військовослужбовців постраждали в результаті тарану з боку російського бронетранспортеру в Сирії. Подія сталася на початку тижня на північному сході Сирії.

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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела серед американських чиновників.

За даними співрозмовника видання, зіткнення сталося в районі, де зазвичай не присутні російські сили. Однак джерела Reuters не уточнили, скільки саме військових постраждало.

Агентство Associated Press з власних джерел отримало інформацію, що в результаті тарану постраждали четверо американських військових. Інцидент був спровокований російськими бойовими машинами.

Крім того, в соцмережах опублікували відео, на якому, ймовірно, зафіксовано вищезгадане зіткнення. На відео видно, як російські вертольоти, БТР та бронемашини переслідують групу американських бронемашин. Наздогнавши американців, російські бронемашини починають блокувати дорогу та йдуть на таран.

Нагадаємо, раніше ООН визнала авіаудари російських та сирійських сил по мирних цілях у Сирії військовими злочинами.

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