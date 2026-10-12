"Серые" схемы и риск дефицита: экспорт металлолома без доходов для Украины подорвет металлургию

Большинство предприятий пострадали от обстрелов

Он отметил, что отрасль переживает сложные времена, поскольку ключевые металлургические предприятия вынуждены были остановить работу после ракетных обстрелов.

Однако Каленков не считает текущую ситуацию в отрасли аргументом в пользу возобновления экспорта металлолома, поскольку возобновление работы комбинатов "в значительной степени зависит от того, сможем ли мы покупать металлолом внутри Украины".

По словам эксперта, это один из многих факторов, способный ускорить возобновление производства, в частности для предприятий электрометаллургии, таких как "Интерпайп".

"Кроме того, такие меткомбинаты, как "Запорожсталь" и "Каметсталь", прорабатывают возможность минимизации использования чугуна (с учетом потери контроля над Покровской угольной группой) и максимизации использования металлолома в технологической цепочке при производстве стали", – отметил он.

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Возобновление экспорта чревато дефицитом

Эксперт также напомнил о стратегическом значении металлолома для Украины и отметил, что по мере восстановления страны ожидается существенный рост доли электрометаллургии в металлургической отрасли, а вместе с ней – и рост потребления металлолома внутри Украины.

Электрометаллургия же является более экологичным способом производства по выбросам CO₂, позволяя украинской металлургии соответствовать европейским экологическим стандартам (CBAM).

Ключевым фактором для развития этого направления станет именно доступ к сырью, ресурс которого в Украине уже ограничен. И по словам эксперта, возобновление экспорта лома сейчас неизбежно приведет к его дефициту – возможно, через год, а может, через 3-5 лет.

"Весь металлолом, который находится в Украине, может и должен быть переработан здесь, на украинских металлургических комбинатах. Украинское государство получит от этого в разы, а то и на порядок больше поступлений, чем просто от экспорта лома сейчас", – пишет Каленков.

Он подчеркнул, что кроме того, значительная часть ломозаготовительной отрасли работает "в серую" – по схемам с использованием ФЛП. Так что платежи в бюджет от экспортной деятельности минимальны, а валютная выручка нередко не возвращается в страну.

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Экспорт должен приносить пользу Украине

По словам Каленкова, единственный способ возобновить экспорт металлолома – сделать так, чтобы этот экспорт сопровождался платежами в пользу бюджета.

Для этого есть два пути. Первый предусматривает возврат к экспортным пошлинам в размере 180 евро/т, который следует распространить на экспорт в ЕС (с учетом положений Соглашения об ассоциации с Евросоюзом).

Второй предполагает квотирование. При этом эксперт считает возможным ввести некоторые квоты, которые не будут значительно подрывать текущую и будущую конкурентоспособность украинской металлургии.

"Но эти квоты, по моему мнению, должны как-то реализовываться на аукционах Prozorro, чтобы государство все же хоть что-то зарабатывало от этого экспорта. Иначе, если просто открыть экспорт, эффект для государства окажется нулевым - в части поступления валютной выручки и поступлений в бюджет, но текущую и долгосрочную металл". – резюмировал он.