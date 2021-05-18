Сирени завили на півночі Ізраїлю: з Лівану випустили 6 ракет

У повідомленні сказано, що о 23.15 з Лівану було випущено 6 ракет у бік Північної частини Ізраїлю. Всі ракети не долетіли до Ізраїлю і впали на території Лівану.

Від цього в кібуці Місгав ам прозвучали сирени, що попереджають про атаку.

У відповідь на ракетний обстріл ізраїльська артилерія обстріляла цілі на півдні Лівану.

"У відповідь наша артилерія відкрила вогонь по місцях запуску цих ракет", - йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю.

Також відомо, що влада відкрила бомбосховища в радіусі чотирьох кілометрів від кордону з Ліваном.

Момент запуску ракет у бік Ізраїлю зафіксував і ліванський телеканал.