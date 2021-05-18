Сирени завили на півночі Ізраїлю: з Лівану випустили 6 ракет

З Лівану по Ізраїлю випустили 6 ракет. Сирени завили на півночі Ізраїлю в кібуці Місгав Ам, розташованому недалеко від кордону з Ліваном.
Про це повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю у Twitter.
У повідомленні сказано, що о 23.15 з Лівану було випущено 6 ракет у бік Північної частини Ізраїлю. Всі ракети не долетіли до Ізраїлю і впали на території Лівану.
Від цього в кібуці Місгав ам прозвучали сирени, що попереджають про атаку.
У відповідь на ракетний обстріл ізраїльська артилерія обстріляла цілі на півдні Лівану.
"У відповідь наша артилерія відкрила вогонь по місцях запуску цих ракет", - йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю.
Також відомо, що влада відкрила бомбосховища в радіусі чотирьох кілометрів від кордону з Ліваном.
Момент запуску ракет у бік Ізраїлю зафіксував і ліванський телеканал.
Нагадаємо, Ізраїль ліквідував одного з командирів "Ісламського джихаду". Він обстрілював ізраїльські міста протитанковими ракетами і був командиром понад 15 років.
Раніше повідомлялося, що армія Ізраїлю знищила терористів на півдні Сектора Гази. Військові вдарили по домівках командирів угруповання.