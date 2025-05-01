Сирены - только в зоне риска: в Днепропетровской области вводят новые правила тревоги

В Днепропетровской области вводят новую систему воздушной тревоги. Теперь сирены будут звучать там, где есть непосредственная опасность.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака .

Начиная с 30 апреля в Днепропетровской областизаработала обновленная система оповещения о воздушной тревоге - зональная. Теперь сирена будет звучать только в тех районах, где есть непосредственная угроза, а не по всей области.

По словам Лысака, нововведение положительно повлияет на образовательный процесс, ведь дети не будут прерывать обучение без реальной необходимости. Также это облегчит работу бизнеса и государственных учреждений.

Пока система будет работать в тестовом режиме. Однако, в ОВА отмечают: даже если тревога не звучит во всей области, на сообщения об опасности следует реагировать немедленно - это спасает жизни.