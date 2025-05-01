ua en ru
Чт, 01 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сирены - только в зоне риска: в Днепропетровской области вводят новые правила тревоги

Четверг 01 мая 2025 18:20
UA EN RU
Сирены - только в зоне риска: в Днепропетровской области вводят новые правила тревоги Фото: Воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В Днепропетровской области вводят новую систему воздушной тревоги. Теперь сирены будут звучать там, где есть непосредственная опасность.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Начиная с 30 апреля в Днепропетровской областизаработала обновленная система оповещения о воздушной тревоге - зональная. Теперь сирена будет звучать только в тех районах, где есть непосредственная угроза, а не по всей области.

По словам Лысака, нововведение положительно повлияет на образовательный процесс, ведь дети не будут прерывать обучение без реальной необходимости. Также это облегчит работу бизнеса и государственных учреждений.

Пока система будет работать в тестовом режиме. Однако, в ОВА отмечают: даже если тревога не звучит во всей области, на сообщения об опасности следует реагировать немедленно - это спасает жизни.

Напомним, в Харькове новая система воздушных тревог, работающая с февраля, позволила уменьшить количество сирен в городе благодаря раздельному оповещению для города и области. За пять недель харьковчане получили 104 дополнительных часа без тревог - на 18% меньше времени под сиренами, чем жители области.

РБК-Украина рассказывало, что 30 апреля 2025 года в Украине зафиксирована нетипичная воздушная тревога: сигнал объявлен только в западных областях из-за угрозы ударов вражескими беспилотниками, тогда как в других регионах тревога отменена. Это было связано с продолжением массированной дроновой атаки РФ, которая началась вечером 29 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область Воздушная тревога
NEWS
Покушение на Стерненко: СБУ раскрыла детали нападения на волонтера
Покушение на Стерненко: СБУ раскрыла детали нападения на волонтера
DAILY
Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления
Дмитрий Сидоров, Юрий Дощатов Что Украина пообещала США в соглашении о недрах и как будет работать Фонд восстановления