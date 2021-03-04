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Sinovac хоче поставити вакцину в Україну до 15 березня, в Медзакупках про це не знають

Новость на русском → Україна, Четвер 04 березня 2021 14:56
Sinovac хоче поставити вакцину в Україну до 15 березня, в Медзакупках про це не знають Фото: вакцина Sinovac (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Китайська фармацевтична компанія Sinovac Biotech планує поставити в Україну першу партію вакцини від коронавірусу CoronaVac до 15 березня. При цьому у державному підприємстві "Медичні закупівлі України" немає такої інформації.

Про це РБК-Україна повідомив представник "Медзакупок України".

Раніше "Суспільне" повідомило, що інформацію про терміни поставки вакцини Sinovac підтвердила компанія "Лекхім", яка буде займатися транспортуванням препарату в Україну.

"Група фармацевтичних компаній "Лекхім" - уповноважений представник в Україні компанії Sinovac Biotech, КНР, повідомляє про намір поставити в Україну першу партію вакцини CoronaVac, виробництва компанії Sinovac до 15 березня 2021 року. Постачання буде здійснювати ЗАТ "Лекхім", - повідомили в компанії.

"Медзакупках" заявили, що до них з такою інформацією ніхто не звертався.

"Потрібно уточнити це у "Лекхім". І потрібно дізнатися, чи є якесь офіційне лист від Sinovac", - повідомили в держпідприємстві.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що китайська компанія Sinovac, за контрактом, повинна поставити вакцину від коронавіруса в Україну до 6 березня. При цьому терміни поставок можуть зміститися.

Також міністр зазначив, що поки Україна не отримала підтвердження ефективності вакцини від компанії Sinovac.

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