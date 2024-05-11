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Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине

Фото: дожди 11 мая будут везде, кроме юга в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За окном практически конец весны. Но погоду вряд можно назвать майской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Облачно с прояснениями. Днем в Украине, кроме южной части, местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 14-19°, в Закарпатье, в южной и юго-восточной частях до 22°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 14-19°, в Киеве днем 16-18° тепла.

Погода в Украине на 11 мая (facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду на май 2024 в Украине прогнозировали синоптики?

Синоптики перед началом каждого месяца делают прогноз на 30 дней вперед. Май 2024 не стал исключением.

Так, средняя месячная температура в мае 2024 прогнозировалась на уровне 15-18° тепла, в горных районах - 11-14° тепла. Как отмечалось в прогнозе, это на 1-1,5° выше нормы.

При этом, не смотря на достаточно позитивный прогноз, в конце месяца не исключены заморозки. А вот количество дождей в мае не должно превысить норму.

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