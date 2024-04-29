Синоптики рассказали о погоде на сегодня в Украине

Погода в Украине в понедельник, 29 апреля, будет более доброжелательна к солнцу. Но без дождей тоже не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Что касается температуры воздуха, то днем будет не выше 17-22°, на Закарпатье - до 25°.

Штормового ветра сегодня ожидать не приходится, кроме южных областей - 15-18 м/с.

Дожди, к счастью, кратковременные пройдут в юго-восточных областях. Причем, где термометры покажут "хорошие плюсы", вероятны и грозы.

По данным синоптиков, сегодня будет облачно, практически повсеместно. На большей части территории - без осадков.

Погода летом 2024 в Украине

Погоду в Украине летом вряд ли можно описать одним определением. На него, как собственно, и более холодные месяцы будуть влиять явления "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья", но и собственно солнечную радиацию не стоит сбрасывать со счетов.

Как правило, по словам синоптиков, в годы "Эль-Ниньо" всегда наблюдаются достаточно высокие температуры воздуха в наших умеренных широтах.

При этом, синоптики достаточно сдержанно используют эпитет "жаркое" к надвигающемуся лету. Почему это так, читайте в материале РБК-Украина.

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