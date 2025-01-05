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Синоптики рассказали, какую погоду ждать в Украине завтра

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 6 января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на завтра, 6 января, в части регионов ударит сильный мороз. Хотя днем на юге будет максимально до 9° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

6 января в Украине преимущественно без осадков, лишь в северной части небольшие осадки. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-8° мороза, на северо-востоке страны до 11° мороза; днем от 3° мороза до 4° тепла, в западных областях и южной части 5-9° тепла.

В Карпатах преимущественно без осадков; на высокогорье Карпат порывы ветра 25-30 м/с; температура ночью и днем 6-13° мороза, днем ослабление до 0-5° мороза.

Предупреждение синоптиков на 6 января

6 января, в связи с резким снижением температуры воздуха, в верховье Днестра и его горных притоков (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается интенсивное образование шуги, на отдельных участках рек установление ледостава.

Кроме того, 6 января на высокогорье восточной части Закарпатской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (III уровень) из-за снегопадов и метелей.

Напомним, по данным синоптиков, январь 2025 года в Украине будет теплее, чем обычно.

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