Синоптики рассказали, какую погоду ждать в Украине завтра

6 января в Украине преимущественно без осадков, лишь в северной части небольшие осадки. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-8° мороза, на северо-востоке страны до 11° мороза; днем от 3° мороза до 4° тепла, в западных областях и южной части 5-9° тепла.

В Карпатах преимущественно без осадков; на высокогорье Карпат порывы ветра 25-30 м/с; температура ночью и днем 6-13° мороза, днем ослабление до 0-5° мороза.