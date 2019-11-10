Синоптики розповіли про погоду на початоку наступного тижня

Погода в Україні на початку наступного тижня буде помірною, в деяких регіонах очікуються дощі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Погода в Україні у понеділок, 11 листопада, буде похмурою, вночі очікуються дощі. На заході очікується похмура погода з проясненнями. Стовпчики термометрів покажуть від +10 до +14 тепла. В північній і централньой частині країни очікуються дощі, температура від +10 до +15 тепла. На півдні і сході температура буде в межах +11+19 градусів, опадів не очікується.

У вівторок, 12 листопада, в більшості регіонів України очікується сонячна погода без опадів. На заході від +9 до +14 тепла. У центрі і на півночі від +8 до +14. У південно-західній частині країни від +10 до +16 тепла.

У середу, 13 листопада, погода в усіх регіонах країни, за винятком заходу, значно не зміниться. Температура у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях досягне +17 тепла. Дощів не очікується.

У четвер, 14 листопада, температура поступово піде вниз. На заході вдень очікуються дощі, температура в межах +11+15. У центрі і на півночі від +8 до +14 тепла, очікується сонячна погода. На південному сході буде +9 до +15 тепла і сонячно.

Нагадаємо, погода в Україні сьогодні буде хмарною на всій території, західних областях можливі дощі. У Києві хмарно і без опадів, вдень до +14.