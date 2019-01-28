Синоптики розповіли про погоду в Києві 29 січня

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У столиці місцями очікується невеликий сніг, вдень - сніг з дощем

У Києві завтра, 29 січня, місцями очікується невеликий сніг, вдень - сніг з дощем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними Укргідрометцентру, на дорогах столиці місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура вночі від -2 до -4 градусів, вдень від 1 до 3.

З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликало киян бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендує дотримуватися порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні 28 січня. За даними Укргідрометцентру, у першій половині дня 28 січня на Правобережжі країни, у Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м ("жовтий" рівень небезпеки).

28 січня 2019 року на території України очікується мінлива хмарність, температура повітря вдень опуститься до -9. У столиці України 28 січня хмарно, вдень від -3 до -5, вночі від -11 до -13. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.