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Синоптики прогнозують хуртовини в Карпатах, випаде 20 см снігу

Автор: Инна Собора

У Карпатах 11 лютого внаслідок проходження чергового активного циклону з Балкан, очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують мокрий сніг з подальшим переходом у хуртовини.

Про це повідомили на сторінці Сніголавинної ситуації в Українських Карпатах в Facebook.

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За наступну добу очікується приріст снігового покриву висотою до 20 сантиметрів. На високогір'ї спостерігатиметься активний переніс снігу, утворення карнизів, перемети, заноси снігу.

Крім того, 12-14 лютого очікується значне зниження температури повітря до -20, місцями до -24 градусів.

Від походів у гори та на високогір'я у найближчі дні радять утриматися.

РБК-Україна писало, що у Києві за дві доби випало 35 сантиметрів снігу. Снігопади у місті тривають уже третій день.

Через негоду КМДА вирішила закрити школи та садочки Києва. Заклади не працюватимуть 11 та 12 лютого.

Нагадаємо, з початку негоди в Україні підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) надали допомогу по вивільненню з снігових заметів 489 транспортних засобів.

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