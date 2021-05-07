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Синоптики попереджають про заморозки в Україні на вихідні

Новость на русском → П'ятниця 07 травня 2021 12:52
Синоптики попереджають про заморозки в Україні на вихідні Фото: на Україну насуваються заморозки (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

В Україні на вихідні погіршиться погода. Очікуються сильні пориви вітру у суботу, а 9 та 10 травня прогнозують заморозки.

Про це повідомили у прес-центрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Так, 8 травня вранці та вдень очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с.

Вночі 9 та 10 травня у західних, північних, центральних, вночі 10 травня і у східних та південних областях на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0-4 градусів.

У Київській області 8 травня вдень пориви вітру 15-18 м/с. Вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-4 градуси.

У Києві 8 травня вдень слід чекати пориви вітру 15-18 м/с .

Раніше повідомлялося, що в Україні сьгодні різко погіршиться погода. В країні оголошено штормове попередження у більшості регіонів.

Нагадаємо, синоптики УкрГідрометцентру назвали дату покращення погоди.

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